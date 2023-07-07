***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarMeksa Portföy Prime Serbest Fon (MPP), 01.06.2023 – 30.06.2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167384BIST