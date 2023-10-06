***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.10.2023 16:21
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meksa Portföy Prime Serbest Fon (MPP), 01.09.2023 – 30.09.2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200979
BIST
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17:308.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,78
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:3027,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0712
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:3029,1507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0328
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:301.624,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,18
|Açılış
|: 1.624,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:28
|GIPTA
|42,68
|1.074.752.121
|% 10,00
|
|GEREL
|29,92
|233.756.693
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.762.808
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.990.753.743
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,47
|1.587.878.488
|% -6,95
|
|BJKAS
|46,12
|123.417.635
|% -5,10
|
|ICUGS
|9,02
|7.032.599
|% -4,85
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|SAMAT
|19,40
|86.315.432
|% -4,24
|
|EKGYO
|8,68
|6.338.947.004
|% 5,60
|
|THYAO
|240,00
|6.334.569.913
|% -0,62
|
|PETKM
|23,70
|5.377.705.381
|% 0,85
|
|YKBNK
|19,44
|4.813.040.766
|% 2,32
|
|EREGL
|44,74
|4.720.975.302
|% 1,08
|
|EKGYO
|8,68
|6.338.947.004
|% 5,60
|
|ZOREN
|6,89
|2.443.755.050
|% -1,29
|
|SKBNK
|6,90
|2.114.632.893
|% -1,00
|
|IHLAS
|1,37
|342.323.161
|% 5,38
|
|YKBNK
|19,44
|4.813.040.766
|% 2,32
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6180
|27,6236
|% 0,26
|
|Euro
|29,1421
|29,1716
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,5532
|33,7214
|% 0,19
|
|Frank
|30,0935
|30,2748
|% 0,06
|
|Riyal
|7,3424
|7,3792
|% 0,26
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|8,45
|
|Altın Gr.
|1.623
|1.624
|11,20
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|10.986
|11.096
|89,00
|
|Yarım
|5.510
|5.565
|45,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.783
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,40
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,03
|0,44
|
|B. Petrol
|84,01
|84,01
|-0,06
|
Seans Raporu
17:28
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17:43EUKYO
Yüzde 4.89 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 129, 561 adet işlem
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17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 76 kaybederek (% -0.27 ) 7, 379
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17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, MRSHL, BRSAN, HATSN, TETMT, MIPAZ, ISYAT, TRCAS, GIPTA, BUCIM
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17:42
SKTAS, BOSSA, REEDR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:42
ONCSM, ICUGS, SAMAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında