***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarMeksa Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Meksa Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon'un katılma paylarının ihracına illişkin Kurucu sıfatıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanarak, 16.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-43590 sayılı tarafımıza iletilen yazıları ile onaylanmıştır.İmzalı izahnameyi kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Meksa Portföy Yönetimi A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207501BIST