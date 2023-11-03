***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarMeksa Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Meksa Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon'un katılma paylarının ihracına illişkin Kurucu sıfatıyla yaptığımız başvuru, 16.10.2023 tarih E-12233903-305.01.01-43590 sayılı yazınız ile onaylanmış ve 18.10.2023 tarih ve 2023/62 sayılı bültende de yayımlanmıştır. 23.10.2023 tarih 10941 sayılı TTSG ‘de tescil yayımlanarak tescil edilmiştir. İstanbul Takas ve Saklama Bankası tarafından "MPI" kodu atanmıştır. Henüz portföy oluşmadığından iş bu bildirime konu değer bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214099BIST