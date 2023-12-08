***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarMeksa Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon (MPI), 01.11.2023 – 30.11.2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur ancak Fon'un ihraç tarihinden itibaren bir aylık dönem dahi tamamlanmamış olduğundan risk değeri henüz hesaplanamamıştır. Fon'un ihraç tarihi 23.11.2023'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224023BIST