***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.01.2024 10:26
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon (MJK), 01.12.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235377
BIST
'
13:337.797
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -21,41
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:3329,9434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0729
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9434
En Düşük
29,7686
13:3332,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0176
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:331.961,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 14,38
|Açılış
|: 1.961,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:31
|HALKB
|13,79
|432.420.256
|% 9,97
|
|KBORU
|56,80
|396.106.512
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.690.621
|% 9,87
|
|MARKA
|42,80
|13.097.403
|% 9,74
|
|GARFA
|94,55
|128.815.278
|% 9,18
|
|FLAP
|11,41
|87.613.588
|% -6,09
|
|CVKMD
|393,50
|212.526.650
|% -5,47
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|VKING
|27,30
|13.191.796
|% -5,21
|
|ISBIR
|93,50
|688.570
|% -5,17
|
|THYAO
|245,40
|6.806.658.454
|% 1,15
|
|YKBNK
|22,52
|3.810.404.693
|% 2,36
|
|ISCTR
|25,40
|3.401.437.652
|% 0,40
|
|AKBNK
|41,22
|3.032.693.552
|% 1,93
|
|VAKBN
|15,39
|2.025.807.764
|% 3,29
|
|YKBNK
|22,52
|3.810.404.693
|% 2,36
|
|EKGYO
|8,05
|1.202.838.707
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,40
|3.401.437.652
|% 0,40
|
|VAKBN
|15,39
|2.025.807.764
|% 3,29
|
|SKBNK
|4,50
|504.383.683
|% -0,88
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9360
|29,9398
|% 0,23
|
|Euro
|32,7820
|32,7970
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,0163
|38,2070
|% 0,09
|
|Frank
|35,0957
|35,3071
|% -0,02
|
|Riyal
|7,9598
|7,9997
|% 0,23
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,17
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|950,11
|951,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,90
|994,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,60
|77,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,71
|2.037,12
|% 0,66
|