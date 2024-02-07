***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarMeksa Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon (MPI), 01.01.2024– 31.01.2024 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247448BIST