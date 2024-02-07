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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

07.02.2024 10:04
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Meksa Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon (MPI), 01.01.2024– 31.01.2024 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247448


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 56,70 136.583.471 % 9,99  
BRKVY 92,55 141.601.316 % 9,98  
RODRG 71,70 25.880.684 % 9,97  
MARKA 81,15 8.585.508 % 9,96  
HATSN 91,10 710.537.527 % 9,96  
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13:21 Alış Satış %  
Dolar 30,5932 30,5992 % 0,15  
Euro 32,9716 32,9810 % 0,26  
Sterlin 38,5458 38,7391 % 0,41  
Frank 34,9575 35,1680 % -0,11  
Riyal 8,1338 8,1746 % 0,12  
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13:21 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,26 22,28 % 0,66  
Platin 896,24 898,76 % 0,66  
Paladyum 936,56 941,56 % 0,66  
Brent Pet. 79,22 79,22 % 0,66  
Altın Ons 2.033,22 2.033,43 % 0,66  
Seans Raporu 13:21
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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