***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarMeksa Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Meksa Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon 'un katılma paylarının ihracına illişkin Kurucu sıfatıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanarak tarafımıza iletilen 19.02.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-49867 sayılı yazıları ile onaylanmıştır. Kurucu Şirketimiz tarafından imzalı ve Kurul tarafından onaylı izahnameyi kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250749BIST