***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.02.2024 13:48
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Meksa Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon 'un katılma paylarının ihracına illişkin Kurucu sıfatıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanarak tarafımıza iletilen 19.02.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-49867 sayılı yazıları ile onaylanmıştır. Kurucu Şirketimiz tarafından imzalı ve Kurul tarafından onaylı izahnameyi kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250749
BIST
'
16:129.350
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 153,79
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
16:1230,9065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0664
|Açılış
|: 31,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
16:1233,4211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1385
|Açılış
|: 33,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
16:122.014,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,40
|Açılış
|: 2.014,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.015,25
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler16:10
|TMPOL
|101,20
|93.416.726
|% 10,00
|
|YAPRK
|385,00
|292.504.813
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|105.519.520
|% 10,00
|
|RODRG
|84,80
|27.042.452
|% 9,99
|
|MIATK
|68,85
|3.635.058.480
|% 9,98
|
|SELGD
|52,50
|11.608.105
|% -6,91
|
|CUSAN
|25,88
|89.351.305
|% -6,57
|
|ETYAT
|16,86
|61.570.569
|% -6,18
|
|TURSG
|52,35
|383.397.914
|% -4,82
|
|PEGYO
|21,90
|134.282.776
|% -4,78
|
|THYAO
|281,75
|8.019.859.642
|% 1,17
|
|ISCTR
|28,44
|5.290.146.850
|% 3,87
|
|GUBRF
|205,10
|4.587.196.349
|% 3,74
|
|EREGL
|48,68
|4.290.728.822
|% 0,75
|
|AKBNK
|43,44
|4.282.733.479
|% 4,57
|
|ZOREN
|5,95
|2.604.599.218
|% -2,14
|
|ISCTR
|28,44
|5.290.146.850
|% 3,87
|
|EKGYO
|10,63
|1.690.401.678
|% 1,05
|
|YKBNK
|24,46
|3.404.517.178
|% 2,77
|
|AKFGY
|2,42
|282.424.017
|% 0,83
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8991
|30,9063
|% 0,21
|
|Euro
|33,4160
|33,4260
|% 0,43
|
|Sterlin
|38,8523
|39,0471
|% 0,31
|
|Frank
|34,9037
|35,1139
|% 0,28
|
|Riyal
|8,2198
|8,2610
|% 0,26
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|910,59
|912,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,79
|979,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,80
|82,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,91
|2.027,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25DYOBY
Yüzde 9.42 oranında artışla 32.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 036, 847 adet işlem
-
16:23HUBVC
Yüzde 9.76 oranında artışla 15.85 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 517, 070 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, OYAKC, AKBNK
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 03 artarak (% 1.69 ) 8, 193
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, SODSN, BRKVY, EUKYO, DOBUR, MIATK, KERVN, AGYO, KAPLM, YAPRK