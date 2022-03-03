***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.03.2022 11:57
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahnamemizin "I.1.6 no.lu FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER/Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş" bölümündeki İç Kontrol sistemi ile Teftiş biriminin Kurucu Şirket bünyesinde oluşturulduğunu içeren güncel izahnameyi bilgilerinize sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006762
BIST
12:032.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 36,91
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
12:0314,1382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0484
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1503
En Düşük
13,9691
12:0315,7411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0319
|Açılış
|: 15,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
12:03877,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,55
|Açılış
|: 877,80
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
879,78
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler12:03
|PKENT
|374,00
|8.310.277
|% 10,00
|
|PRKAB
|47,70
|22.624.700
|% 9,66
|
|DOBUR
|77,35
|6.393.310
|% 9,02
|
|YYAPI
|0,99
|10.551.753
|% 7,61
|
|KOZAL
|126,10
|543.085.854
|% 7,59
|
|BASCM
|3,65
|135.247
|% -9,88
|
|KAPLM
|49,20
|315.421
|% -7,17
|
|AKFGY
|3,46
|38.962.118
|% -4,16
|
|KONKA
|10,69
|82.518.022
|% -3,52
|
|DIRIT
|3,49
|15.045
|% -2,79
|
|KRDMD
|13,25
|1.405.059.713
|% 3,03
|
|THYAO
|26,12
|1.140.000.206
|% 0,54
|
|ASELS
|24,34
|1.043.888.067
|% 6,01
|
|EREGL
|35,58
|839.163.851
|% 3,19
|
|KOZAL
|126,10
|543.085.854
|% 7,59
|
|KRDMD
|13,25
|1.405.059.713
|% 3,03
|
|YKBNK
|3,69
|249.881.738
|% 1,10
|
|ASELS
|24,34
|1.043.888.067
|% 6,01
|
|THYAO
|26,12
|1.140.000.206
|% 0,54
|
|PETKM
|7,81
|309.542.617
|% 2,23
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1340
|14,1382
|% 0,34
|
|Euro
|15,6805
|15,7411
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,8757
|18,9704
|% 0,29
|
|Frank
|15,3255
|15,4178
|% 0,52
|
|Riyal
|3,7582
|3,7770
|% 0,37
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,68
|
|Altın Gr.
|879
|879
|6,46
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,31
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,08
|
|B. Petrol
|118
|118
|4,73
|