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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

03.03.2022 11:57
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar

İzahnamemizin "I.1.6 no.lu FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER/Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş" bölümündeki İç Kontrol sistemi ile Teftiş biriminin Kurucu Şirket bünyesinde oluşturulduğunu içeren güncel izahnameyi bilgilerinize sunarız




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006762


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 374,00 8.310.277 % 10,00  
PRKAB 47,70 22.624.700 % 9,66  
DOBUR 77,35 6.393.310 % 9,02  
YYAPI 0,99 10.551.753 % 7,61  
KOZAL 126,10 543.085.854 % 7,59  
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12:03 Alış Satış %  
Dolar 14,1340 14,1382 % 0,34  
Euro 15,6805 15,7411 % 0,20  
Sterlin 18,8757 18,9704 % 0,29  
Frank 15,3255 15,4178 % 0,52  
Riyal 3,7582 3,7770 % 0,37  
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12:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 2,68  
Altın Gr. 879 879 6,46  
Cumhuriyet 5.816 5.904 104,00  
Tam 5.780 5.926 95,35  
Yarım 2.794 2.867 46,13  
Çeyrek 1.401 1.433 23,06  
Gümüş.Ons 25,27 25,31 0,01  
Gümüş Gr. 11,52 11,54 0,08  
B. Petrol 118 118 4,73  
Seans Raporu 12:03
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