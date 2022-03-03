***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarİzahnamemizin "I.1.6 no.lu FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER/Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş" bölümündeki İç Kontrol sistemi ile Teftiş biriminin Kurucu Şirket bünyesinde oluşturulduğunu içeren güncel izahnameyi bilgilerinize sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006762BIST