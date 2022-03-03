***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.03.2022 11:57
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006764
BIST
13:112.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 36,48
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
13:1114,1515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0617
|Açılış
|: 14,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
13:1115,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0265
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
13:11878,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,15
|Açılış
|: 878,42
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
879,78
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler13:11
|PKENT
|374,00
|8.393.679
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,00
|22.210.890
|% 9,89
|
|EUHOL
|3,48
|968.525
|% 8,75
|
|KOZAA
|21,68
|358.982.407
|% 8,56
|
|BASCM
|3,65
|842.759
|% -9,88
|
|SUMAS
|76,25
|118.095
|% -7,01
|
|AKFGY
|3,40
|52.571.549
|% -5,82
|
|ISBTR
|64.149,80
|320.749
|% -5,66
|
|KONKA
|10,51
|97.700.345
|% -5,14
|
|KRDMD
|13,25
|1.589.379.428
|% 3,03
|
|THYAO
|26,12
|1.431.321.816
|% 0,54
|
|ASELS
|24,18
|1.298.648.173
|% 5,31
|
|EREGL
|35,56
|952.924.426
|% 3,13
|
|KOZAL
|127,20
|740.110.979
|% 8,53
|
|KRDMD
|13,25
|1.589.379.428
|% 3,03
|
|YKBNK
|3,68
|280.299.949
|% 0,82
|
|PETKM
|7,87
|477.687.275
|% 3,01
|
|THYAO
|26,12
|1.431.321.816
|% 0,54
|
|ASELS
|24,18
|1.298.648.173
|% 5,31
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1397
|14,1515
|% 0,44
|
|Euro
|15,6858
|15,7357
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,8783
|18,9729
|% 0,30
|
|Frank
|15,3131
|15,4053
|% 0,44
|
|Riyal
|3,7586
|3,7774
|% 0,39
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,67
|
|Altın Gr.
|877
|878
|5,36
|
|Cumhuriyet
|5.825
|5.913
|9,00
|
|Tam
|5.801
|5.946
|19,72
|
|Yarım
|2.804
|2.876
|9,54
|
|Çeyrek
|1.406
|1.438
|4,77
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,93
|