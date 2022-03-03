***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.03.2022 11:57
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006766
BIST
13:122.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 36,32
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
13:1214,1515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0617
|Açılış
|: 14,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
13:1215,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0265
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
13:12878,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,15
|Açılış
|: 878,42
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
879,78
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler13:10
|PKENT
|374,00
|8.393.679
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|22.988.355
|% 8,79
|
|EUHOL
|3,48
|968.525
|% 8,75
|
|MAALT
|237,20
|18.795.519
|% 8,71
|
|BASCM
|3,65
|842.759
|% -9,88
|
|SUMAS
|76,25
|118.095
|% -7,01
|
|ISBTR
|64.149,80
|320.749
|% -5,66
|
|AKFGY
|3,41
|52.822.633
|% -5,54
|
|KONKA
|10,51
|97.795.828
|% -5,14
|
|KRDMD
|13,24
|1.592.155.425
|% 2,95
|
|THYAO
|26,10
|1.433.743.978
|% 0,46
|
|ASELS
|24,14
|1.301.166.026
|% 5,14
|
|EREGL
|35,58
|955.748.011
|% 3,19
|
|KOZAL
|127,30
|742.147.955
|% 8,62
|
|KRDMD
|13,24
|1.592.155.425
|% 2,95
|
|YKBNK
|3,68
|280.360.009
|% 0,82
|
|PETKM
|7,88
|490.736.154
|% 3,14
|
|THYAO
|26,10
|1.433.743.978
|% 0,46
|
|ASELS
|24,14
|1.301.166.026
|% 5,14
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1444
|14,1544
|% 0,46
|
|Euro
|15,7099
|15,7484
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,8783
|18,9729
|% 0,30
|
|Frank
|15,3131
|15,4053
|% 0,44
|
|Riyal
|3,7586
|3,7774
|% 0,39
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|6,25
|
|Altın Gr.
|877
|877
|4,73
|
|Cumhuriyet
|5.825
|5.913
|9,00
|
|Tam
|5.797
|5.941
|14,92
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,21
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,05
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,60
|