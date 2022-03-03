***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.03.2022 11:57
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006763
BIST
15:322.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 33,55
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
15:3214,1374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0476
|Açılış
|: 14,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
15:3215,7093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
15:32878,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 6,66
|Açılış
|: 878,92
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler15:30
|PKENT
|374,00
|18.010.450
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,00
|36.165.599
|% 9,89
|
|KOZAL
|128,60
|944.392.918
|% 9,73
|
|KOZAA
|21,90
|464.931.871
|% 9,66
|
|AKFGY
|3,25
|124.114.747
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KONKA
|10,63
|124.679.503
|% -4,06
|
|UFUK
|17,58
|201.448
|% -3,67
|
|KRDMD
|13,40
|2.547.310.618
|% 4,20
|
|THYAO
|25,88
|1.852.837.595
|% -0,38
|
|ASELS
|24,08
|1.642.895.202
|% 4,88
|
|EREGL
|35,70
|1.307.180.200
|% 3,54
|
|KOZAL
|128,60
|944.392.918
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,40
|2.547.310.618
|% 4,20
|
|YKBNK
|3,66
|403.781.607
|% 0,27
|
|PETKM
|7,83
|683.344.888
|% 2,49
|
|DOHOL
|2,63
|214.858.557
|% 1,94
|
|GARAN
|11,71
|898.559.345
|% 0,77
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1335
|14,1374
|% 0,34
|
|Euro
|15,6845
|15,7093
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,8672
|18,9618
|% 0,24
|
|Frank
|15,3222
|15,4145
|% 0,50
|
|Riyal
|3,7568
|3,7757
|% 0,34
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|8,86
|
|Altın Gr.
|880
|880
|7,40
|
|Cumhuriyet
|5.830
|5.918
|14,00
|
|Tam
|5.803
|5.948
|21,45
|
|Yarım
|2.805
|2.877
|10,37
|
|Çeyrek
|1.407
|1.439
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|1,45
|