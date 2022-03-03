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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

03.03.2022 11:57
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Güncel İzahname 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006765


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BIST En Aktif Hisseler15:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 374,00 18.010.450 % 10,00  
ISKUR 1.206.975,00 1.206.975 % 10,00  
OZGYO 2,00 36.165.599 % 9,89  
KOZAL 128,60 944.392.918 % 9,73  
KOZAA 21,90 464.931.871 % 9,66  
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15:30 Alış Satış %  
Dolar 14,1335 14,1374 % 0,34  
Euro 15,6845 15,7093 % 0,00  
Sterlin 18,8672 18,9618 % 0,24  
Frank 15,3222 15,4145 % 0,50  
Riyal 3,7568 3,7757 % 0,34  
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15:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 8,86  
Altın Gr. 880 880 7,40  
Cumhuriyet 5.830 5.918 14,00  
Tam 5.803 5.948 21,45  
Yarım 2.805 2.877 10,37  
Çeyrek 1.407 1.439 5,19  
Gümüş.Ons 25,35 25,38 0,09  
Gümüş Gr. 11,51 11,53 0,08  
B. Petrol 114 114 1,45  
Seans Raporu 15:30
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