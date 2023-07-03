***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.07.2023 23:28
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yeni izahname standartına uyum sağlanmasına ilişkin duyuru metni kapsamında güncellenen izahname metnidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164959
BIST
'
18:056.015
En Düşük
|Değişim
|: 4,45%
|| 256,18
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
6.018
18:0525,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0302
|Açılış
|: 26,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
25,9409
En Düşük
25,8936
18:0528,3408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0315
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,3408
En Düşük
28,2361
18:051.601,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.601,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.603,16
En Düşük
1.600,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|14,85
|100.907.933
|% 10,00
|
|FORTE
|31,02
|254.822.246
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.510,60
|406.048.373
|% 10,00
|
|ARASE
|48,08
|80.712.953
|% 10,00
|
|DERIM
|13,75
|46.458.001
|% 10,00
|
|UZERB
|243,20
|4.831.551
|% -9,93
|
|INGRM
|570,30
|20.936.351
|% -8,03
|
|BURVA
|62,10
|37.345.966
|% -6,12
|
|SAYAS
|28,50
|171.415.831
|% -4,17
|
|BURCE
|158,40
|41.757.051
|% -3,88
|
|THYAO
|210,50
|12.733.549.548
|% 8,67
|
|ASTOR
|68,60
|5.849.697.357
|% 3,24
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|TUPRS
|85,00
|4.259.854.140
|% 7,19
|
|EREGL
|38,70
|4.195.610.707
|% 5,39
|
|YKBNK
|13,21
|4.076.264.843
|% 1,77
|
|EKGYO
|7,69
|1.776.515.693
|% 3,92
|
|ZOREN
|3,56
|751.585.479
|% 2,89
|
|ISCTR
|14,25
|2.818.180.730
|% 1,35
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9120
|25,9248
|% 0,12
|
|Euro
|28,0739
|28,5802
|% 0,96
|
|Sterlin
|32,7968
|32,9613
|% 0,02
|
|Frank
|28,7894
|28,9628
|% -0,03
|
|Riyal
|6,8897
|6,9243
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.601
|1.602
|1,33
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.137
|5.304
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.577
|2.652
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,07
|19,11
|0,02
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 8.41 oranında artışla 56.05 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 880, 770 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 25 artarak (% 4.37 ) 6, 675
-
17:58XU100
Endeks 6, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 28 üstünde . İşlem hacmi 97, 920.00 milyon TL de
-
17:58EGSER
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 892, 411 adet işlem
-
17:56SUNTK
Yüzde 8.45 oranında artışla 49.52 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 272 adet işlem