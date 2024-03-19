***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.03.2024 10:17
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel-Son Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260110
BIST
'
11:048.733
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 14,93
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.764
11:0432,3380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0577
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
11:0435,1194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0633
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0830
11:042.241,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,93
|Açılış
|: 2.241,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.239,03
BIST En Aktif Hisseler11:02
|PKART
|84,15
|17.075.407
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|9.082.855
|% 10,00
|
|ERSU
|25,76
|3.733.036
|% 9,99
|
|AVHOL
|52,90
|95.133.424
|% 9,98
|
|IZINV
|64,00
|30.105.176
|% 9,97
|
|UZERB
|320,00
|4.260.480
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|12.501.240
|% -9,97
|
|DOBUR
|192,80
|41.114.547
|% -7,31
|
|KENT
|982,00
|732.572
|% -6,48
|
|AKFYE
|26,78
|358.180.901
|% -6,43
|
|THYAO
|272,50
|2.730.915.320
|% 1,49
|
|TUPRS
|167,10
|956.002.827
|% 1,15
|
|MOGAN
|19,70
|897.696.920
|% -3,62
|
|ARTMS
|56,65
|701.427.604
|% -4,06
|
|DOAS
|307,00
|646.544.741
|% -1,29
|
|ZOREN
|5,25
|270.929.998
|% 0,38
|
|MOGAN
|19,70
|897.696.920
|% -3,62
|
|ISCTR
|10,34
|351.850.877
|% 0,10
|
|EKGYO
|10,50
|335.682.721
|% -0,38
|
|CEMAS
|5,31
|161.903.333
|% 4,12
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3352
|32,3382
|% 0,18
|
|Euro
|35,1125
|35,1229
|% -0,17
|
|Sterlin
|42,0806
|42,2915
|% -0,32
|
|Frank
|37,2556
|37,4423
|% -0,28
|
|Riyal
|8,8357
|8,8800
|% -0,09
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,91
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|905,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,27
|1.003,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,64
|86,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,58
|2.153,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:02
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11:17XU100
Endeks 8, 737 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 17, 517.00 milyon TL de
-
11:17TABGD
Yüzde 4.57 oranında artışla 137.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 207, 441 adet işlem
-
11:16EMKEL
Yüzde 4.86 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 171 adet işlem
-
11:14KARTN
Yüzde 5.30 oranında artışla 131.20 lira fiyatla işlem gören hissede 545, 587 adet işlem
-
11:13TABGD
Yüzde 4.80 oranında artışla 137.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 140, 308 adet işlem