***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarYatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon izahnamesi doğrultusunda Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 'den MJK kodlu Fon olarak nakit kredi kullanılmıştır.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgiİstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 26.000.000 TL % 17,25 21/12/2021 22/12/2021 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon izahnamesi doğrultusunda Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 'den MJK kodlu Fon olarak nakit kredi kullanılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985280BIST