***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
23.12.2021 15:06
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon izahnamesi doğrultusunda Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 'den MJK kodlu Fon olarak nakit kredi kullanılmıştır.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 9.950.000 TL % 17,25 23/12/2021 24/12/2021 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon izahnamesi doğrultusunda Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 'den MJK kodlu Fon olarak nakit kredi kullanılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985799
BIST
16:381.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:3811,4064
En Yüksek
|Değişim
|: -6,43%
|| -0,7835
|Açılış
|: 11,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:3812,9474
En Yüksek
|Değişim
|: -6,45%
|| -0,8927
|Açılış
|: 12,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:38661,74
En Yüksek
|Değişim
|: -6,51%
|| -46,05
|Açılış
|: 661,74
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:36
|PENTA
|359,70
|32.198.651
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.085.710
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.343.719
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|GSDHO
|2,70
|201.365.146
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.309.937
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.428.604
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.652.665
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,86
|3.352.559.487
|% -0,17
|
|SISE
|12,75
|2.609.172.891
|% -3,99
|
|EREGL
|25,36
|2.079.773.715
|% -0,31
|
|THYAO
|18,92
|1.587.165.361
|% 0,21
|
|KRDMD
|8,93
|1.505.248.963
|% -3,98
|
|YKBNK
|3,57
|1.476.493.951
|% 2,59
|
|GARAN
|11,86
|3.352.559.487
|% -0,17
|
|SISE
|12,75
|2.609.172.891
|% -3,99
|
|DOHOL
|2,73
|484.654.988
|% -1,80
|
|KRDMD
|8,93
|1.505.248.963
|% -3,98
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4590
|11,4847
|% -5,79
|
|Euro
|12,9621
|13,0249
|% -5,89
|
|Sterlin
|14,9242
|14,9991
|% -8,18
|
|Frank
|12,0657
|12,1384
|% -8,72
|
|Riyal
|2,9604
|2,9752
|% -8,62
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|3,06
|
|Altın Gr.
|643
|643
|-64,35
|
|Cumhuriyet
|4.288
|4.353
|-552,00
|
|Tam
|4.260
|4.384
|-553,77
|
|Yarım
|2.059
|2.121
|-267,87
|
|Çeyrek
|1.033
|1.060
|-133,94
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,12
|8,14
|-0,82
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|0,30
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TAVHL, SASA
-
16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TCELL, SAHOL
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 71 kaybederek (% -0.42 ) 1, 596
-
16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, METRO, GLCVY, TETMT
-
16:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOCO, NIBAS, GSDHO, EPLAS, PRKAB, DZGYO, DOBUR