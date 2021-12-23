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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

23.12.2021 15:06
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon izahnamesi doğrultusunda Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 'den MJK kodlu Fon olarak nakit kredi kullanılmıştır.

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 9.950.000 TL % 17,25 23/12/2021 24/12/2021 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon izahnamesi doğrultusunda Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 'den MJK kodlu Fon olarak nakit kredi kullanılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985799


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