***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
18.01.2023 17:06
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Takasbank nezdinde nakit kredi kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 10.000.000 TL % 24,5 18/01/2023 19/01/2023 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon İzahnamesi doğrultusunda Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde nakit kredi kullanılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103024
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,3397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0789
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.153,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.153,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7847
|18,7903
|% 0,12
|
|Euro
|20,3314
|20,3437
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,1471
|23,2632
|% 0,71
|
|Frank
|20,4635
|20,5868
|% 0,92
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|0,59
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.812
|7.882
|-2,00
|
|Yarım
|3.807
|3.857
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.928
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,09
|
|B. Petrol
|86,92
|86,92
|1,00
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında