***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
31.07.2023 14:43
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Hayır (No)
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Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Takasbank nezdinde Fonun kredi kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 10.000.000 TL % 26,5 31/07/2023 01/08/2023 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon İzahnamesi doğrultusunda Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde nakit kredi kullanılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177193
BIST
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17:197.209
En Düşük
|Değişim
|: 2,01%
|| 141,89
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:1926,9282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0517
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:1929,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1054
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:191.704,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,52
|Açılış
|: 1.704,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:19
|CWENE
|286,10
|702.960.465
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|827.051.302
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.123.027
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|379.225.132
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.417.752.730
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.153.608
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.546.802
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,44
|378.421.938
|% -9,76
|
|DGGYO
|46,40
|223.532.037
|% -7,94
|
|EREGL
|41,50
|11.472.911.343
|% 7,90
|
|THYAO
|234,80
|7.865.389.358
|% -0,09
|
|ASTOR
|111,40
|6.638.158.805
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,12
|6.527.674.269
|% 1,22
|
|KRDMD
|25,36
|5.621.359.903
|% 6,82
|
|EKGYO
|8,78
|4.918.078.672
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,12
|6.527.674.269
|% 1,22
|
|ZOREN
|4,31
|1.393.861.484
|% 6,16
|
|EREGL
|41,50
|11.472.911.343
|% 7,90
|
|ISCTR
|15,12
|3.904.356.446
|% 0,47
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9225
|26,9282
|% 0,19
|
|Euro
|29,7292
|29,7433
|% 0,36
|
|Sterlin
|34,5318
|34,7050
|% 0,31
|
|Frank
|30,9081
|31,0943
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1560
|7,1919
|% 0,18
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,04
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|13,11
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.088
|11.175
|32,00
|
|Yarım
|5.548
|5.613
|16,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,56
|
Seans Raporu
17:19
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17:34PRDGS
Yüzde 7.54 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 216, 362 adet işlem
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17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 74 artarak (% 1.69 ) 7, 880
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17:33XU100
Endeks 7, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 157, 092.00 milyon TL de
-
17:33INFO
Yüzde 9.41 oranında artışla 13.83 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 120, 236 adet işlem
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17:32ECZYT
Yüzde 5.20 oranında artışla 218.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 589, 707 adet işlem