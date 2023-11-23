***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
23.11.2023 15:28
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon İzahnamesi doğrultusunda İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde nakit kredi kullanılmıştır
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.000.000 TL % 39 23/11/2023 24/11/2023 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon İzahnamesi doğrultusunda Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde nakit kredi kullanılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219566
BIST
'
17:248.007
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 20,18
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.952
En Yüksek
8.062
17:2428,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0041
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
17:2431,5191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0872
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
17:241.848,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.848,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:22
|VERTU
|48,62
|119.318.782
|% 10,00
|
|SAMAT
|29,48
|135.705.106
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|127.051.660
|% 9,98
|
|PKENT
|284,00
|94.476.137
|% 9,97
|
|NATEN
|413,50
|543.592.182
|% 9,97
|
|DAPGM
|62,20
|29.654.472
|% -9,99
|
|ISBTR
|648.100,00
|1.348.098
|% -9,99
|
|PRZMA
|49,60
|38.083.960
|% -9,98
|
|YBTAS
|133.100,00
|3.998.520
|% -7,91
|
|MIPAZ
|45,46
|123.042.835
|% -6,54
|
|THYAO
|262,00
|14.580.922.569
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,64
|5.325.048.460
|% 2,08
|
|YKBNK
|17,81
|4.844.696.896
|% 3,73
|
|AKBNK
|32,10
|4.320.131.915
|% 3,95
|
|TUPRS
|153,40
|3.676.847.965
|% -1,41
|
|YKBNK
|17,81
|4.844.696.896
|% 3,73
|
|ISCTR
|21,64
|5.325.048.460
|% 2,08
|
|EKGYO
|7,37
|1.395.081.039
|% -2,51
|
|ZOREN
|5,02
|714.198.675
|% -0,59
|
|IHLAS
|1,37
|188.841.520
|% 0,74
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8449
|28,8562
|% 0,02
|
|Euro
|31,4915
|31,5033
|% 0,23
|
|Sterlin
|36,0382
|36,2189
|% 0,27
|
|Frank
|32,4789
|32,6746
|% -0,11
|
|Riyal
|7,6677
|7,7061
|% -0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,63
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|917,39
|918,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,71
|1.060,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,88
|80,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,58
|1.992,93
|% 0,66
|