***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
29.11.2023 15:06
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon İzahnamesi doğrultusunda İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde nakit kredi kullanılmıştır.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.000.000 TL % 42 29/11/2023 30/11/2023 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon İzahnamesi doğrultusunda Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde nakit kredi kullanılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220887
BIST
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16:378.045
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -48,81
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.997
En Yüksek
8.125
16:3728,9118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0072
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
16:3731,7585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0236
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7118
16:371.895,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,45
|Açılış
|: 1.895,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler16:35
|INGRM
|660,00
|117.568.256
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|91.378.502
|% 10,00
|
|TUREX
|38,72
|142.272.203
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|22.985.781
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|345.660.954
|% 9,99
|
|HURGZ
|5,76
|238.422.064
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|276.280.758
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.118.572
|% -10,00
|
|SONME
|78,30
|4.091.377
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|67.659.593
|% -9,99
|
|THYAO
|257,00
|6.263.298.826
|% -1,53
|
|SASA
|49,86
|3.092.869.497
|% 1,55
|
|TUPRS
|156,20
|3.087.260.245
|% 0,13
|
|EREGL
|41,54
|2.898.556.971
|% 1,17
|
|AKBNK
|33,88
|2.509.971.003
|% 0,24
|
|EKGYO
|7,46
|1.083.314.864
|% -0,53
|
|YKBNK
|19,40
|2.415.781.991
|% 0,94
|
|ZOREN
|5,24
|575.211.121
|% -1,13
|
|ISCTR
|22,10
|2.182.449.406
|% -0,27
|
|AKBNK
|33,88
|2.509.971.003
|% 0,24
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9037
|28,9085
|% 0,01
|
|Euro
|31,7420
|31,7561
|% -0,08
|
|Sterlin
|36,5920
|36,7755
|% 0,03
|
|Frank
|32,8579
|33,0559
|% 0,24
|
|Riyal
|7,6839
|7,7225
|% 0,02
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,89
|24,91
|% 0,66
|
|Platin
|926,03
|927,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,65
|1.030,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,55
|82,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,38
|2.038,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:49MERCN
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 11.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 926 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 8, 053 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 61, 171.00 milyon TL de
-
16:47INDES
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 27.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 892, 629 adet işlem
-
16:46ESEN
Yüzde -76.80 oranında düşüşle 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 339, 956 adet işlem
-
16:44FLAP
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 902, 259 adet işlem