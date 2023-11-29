***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarYatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon İzahnamesi doğrultusunda İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde nakit kredi kullanılmıştır.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiMEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.000.000 TL % 42 29/11/2023 30/11/2023 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon İzahnamesi doğrultusunda Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde nakit kredi kullanılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220887BIST