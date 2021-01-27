***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.01.2021 10:38
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş 2020 yılı II.Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904578
BIST
10:251.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:257,3709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:258,9624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0241
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:25438,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,00
|Açılış
|: 438,11
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:25
|LUKSK
|48,44
|4.067.359
|% 9,99
|
|INVEO
|161,80
|22.392.094
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|SEKUR
|32,52
|19.663.580
|% 9,94
|
|TACTR
|24,12
|3.073.033
|% 9,94
|
|POLTK
|397,40
|8.022.711
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,53
|354.303.214
|% -0,39
|
|KARSN
|5,19
|265.319.430
|% 3,39
|
|GARAN
|9,40
|249.500.032
|% -1,26
|
|DOHOL
|3,96
|212.260.743
|% -1,98
|
|KRDMD
|7,03
|186.988.842
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,53
|354.303.214
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,52
|86.259.620
|% 1,33
|
|DOHOL
|3,96
|212.260.743
|% -1,98
|
|KARSN
|5,19
|265.319.430
|% 3,39
|
|TSKB
|1,95
|88.924.642
|% 1,04
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3657
|7,3709
|% 0,37
|
|Euro
|8,9558
|8,9624
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,0999
|10,1506
|% 0,41
|
|Frank
|8,2791
|8,3290
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9592
|1,9690
|% 0,37
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,55
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,00
|
|B. Petrol
|56,05
|56,05
|0,41
|