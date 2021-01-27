***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.01.2021 10:38
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş 2020 yılı II.Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904579
BIST
10:341.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:347,3596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:348,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0134
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:34438,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,98
|Açılış
|: 438,09
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:32
|GEDIK
|23,32
|54.971.852
|% 10,00
|
|KONTR
|48,46
|59.042.261
|% 9,99
|
|INVEO
|161,80
|22.648.547
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.089.254
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|POLTK
|397,40
|8.259.959
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,54
|371.272.942
|% 0,00
|
|KARSN
|5,13
|313.353.360
|% 2,19
|
|GARAN
|9,43
|278.890.329
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,02
|277.720.083
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,96
|247.691.779
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,54
|371.272.942
|% 0,00
|
|TSKB
|1,96
|122.196.205
|% 1,55
|
|KARSN
|5,13
|313.353.360
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,96
|247.691.779
|% -1,98
|
|SKBNK
|1,53
|87.672.353
|% 2,00
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3577
|7,3618
|% 0,24
|
|Euro
|8,9479
|8,9530
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,0974
|10,1480
|% 0,38
|
|Frank
|8,2788
|8,3287
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9591
|1,9689
|% 0,37
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,57
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|56,03
|56,03
|0,39
|
Seans Raporu
10:32
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