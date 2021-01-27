***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.01.2021 10:38
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş 2020 yılı II.Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904580
BIST
10:321.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:327,3618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:328,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0147
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:32438,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,94
|Açılış
|: 438,19
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:30
|INVEO
|161,80
|22.445.811
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.069.781
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|SEKUR
|32,52
|19.671.514
|% 9,94
|
|TACTR
|24,12
|3.073.033
|% 9,94
|
|POLTK
|397,40
|8.080.334
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,54
|354.759.426
|% 0,00
|
|KARSN
|5,19
|284.224.789
|% 3,39
|
|GARAN
|9,40
|254.450.980
|% -1,26
|
|DOHOL
|3,96
|218.954.297
|% -1,98
|
|KRDMD
|7,03
|204.013.187
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,54
|354.759.426
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|86.994.516
|% 2,00
|
|KARSN
|5,19
|284.224.789
|% 3,39
|
|DOHOL
|3,96
|218.954.297
|% -1,98
|
|TSKB
|1,95
|89.194.528
|% 1,04
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3608
|7,3653
|% 0,29
|
|Euro
|8,9518
|8,9588
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,1036
|10,1542
|% 0,44
|
|Frank
|8,2815
|8,3314
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9597
|1,9696
|% 0,40
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-3,08
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,00
|
|B. Petrol
|56,05
|56,05
|0,41
|
Seans Raporu
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