***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2021 12:33
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
30.06.2021 tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951992
BIST
14:431.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,63
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.354
En Düşük
1.342
14:438,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0164
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
14:4310,1136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0077
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1330
En Düşük
10,0795
14:43495,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,18
|Açılış
|: 495,50
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler14:43
|VANGD
|5,51
|7.730.687
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|13.943.073
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.616.023
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.273.346
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|SNKRN
|25,68
|219.666
|% -4,54
|
|AKSUE
|8,40
|9.875.188
|% -4,44
|
|SELVA
|7,09
|25.775.208
|% -4,19
|
|GARAN
|8,19
|471.399.470
|% 0,49
|
|THYAO
|12,39
|373.012.667
|% 0,65
|
|SASA
|30,02
|364.310.786
|% 1,15
|
|EREGL
|18,23
|246.763.075
|% 1,05
|
|PETKM
|5,41
|236.283.273
|% -0,18
|
|PEKGY
|1,00
|74.787.399
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|164.321.757
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|111.853.402
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|471.399.470
|% 0,49
|
|TSPOR
|3,31
|178.143.577
|% 8,17
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5634
|8,5687
|% 0,19
|
|Euro
|10,1079
|10,1136
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,7845
|11,8436
|% 0,01
|
|Frank
|9,3142
|9,3703
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2779
|2,2893
|% 0,19
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|0,84
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|-3,00
|
|Tam
|3.269
|3.351
|-0,95
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-0,46
|
|Çeyrek
|792
|811
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,36
|
Seans Raporu
14:43
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