***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 12:51
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş 2023/I. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177144
BIST
'
17:197.209
En Düşük
|Değişim
|: 2,01%
|| 141,89
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:1926,9282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0517
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:1929,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1054
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:191.704,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,52
|Açılış
|: 1.704,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:17
|CWENE
|286,10
|702.960.465
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|827.051.302
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.123.027
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|379.225.132
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.417.752.730
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.153.608
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.546.802
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,44
|378.421.938
|% -9,76
|
|ESCAR
|143,90
|220.125.681
|% -6,38
|
|ENSRI
|9,84
|70.881.738
|% -6,29
|
|EREGL
|41,48
|11.522.702.223
|% 7,85
|
|THYAO
|234,60
|7.937.537.403
|% -0,17
|
|ASTOR
|111,40
|6.638.891.706
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,09
|6.559.499.975
|% 1,00
|
|KRDMD
|25,26
|5.708.589.702
|% 6,40
|
|EKGYO
|8,78
|4.934.726.947
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,09
|6.559.499.975
|% 1,00
|
|ZOREN
|4,31
|1.399.759.216
|% 6,16
|
|EREGL
|41,48
|11.522.702.223
|% 7,85
|
|ISCTR
|15,12
|3.909.896.478
|% 0,47
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9228
|26,9283
|% 0,19
|
|Euro
|29,7407
|29,7526
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,5318
|34,7050
|% 0,31
|
|Frank
|30,9081
|31,0943
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1560
|7,1919
|% 0,18
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,04
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|13,11
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.088
|11.175
|32,00
|
|Yarım
|5.548
|5.613
|16,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,56
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32ECZYT
Yüzde 5.20 oranında artışla 218.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 589, 707 adet işlem
-
17:30ISMEN
Yüzde 5.80 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 613, 574 adet işlem
-
17:29AKMGY
Yüzde 5.55 oranında artışla 131.20 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 592 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 7, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 154, 995.00 milyon TL de
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 28 artarak (% 1.67 ) 6, 421