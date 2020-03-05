***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2020 14:55
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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04.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824526
BIST
16:04112.083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.297,36
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
16:046,0834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
16:046,8117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0422
|Açılış
|: 6,7990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
16:04322,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,70
|Açılış
|: 322,90
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.161.138
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.023.846
|% 14,93
|
|BURCE
|7,43
|8.680.743
|% 11,90
|
|BURVA
|16,00
|225.098
|% 9,89
|
|AGHOL
|18,14
|65.340.033
|% 9,87
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|53.797.252
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|21.985.775
|% -5,80
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|ASELS
|30,34
|653.068.337
|% 1,88
|
|THYAO
|11,73
|648.188.384
|% -0,17
|
|GARAN
|10,43
|459.527.116
|% 0,68
|
|ODAS
|2,15
|285.332.272
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,58
|267.408.380
|% 0,78
|
|ODAS
|2,15
|285.332.272
|% 2,38
|
|KARSN
|1,94
|206.633.861
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,58
|267.408.380
|% 0,78
|
|IHLGM
|1,35
|77.578.712
|% 2,27
|
|THYAO
|11,73
|648.188.384
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8298
|7,8691
|% 0,43
|
|Frank
|6,3649
|6,4033
|% 0,60
|
|Riyal
|1,6162
|1,6243
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|13,73
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.173
|10,00
|
|Tam
|2.130
|2.183
|9,06
|
|Yarım
|1.030
|1.056
|4,39
|
|Çeyrek
|516
|528
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,35
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|0,13
|
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