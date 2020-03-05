***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2020 14:55
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824527
BIST
17:40112.434
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 1.648,18
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:406,1087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1087
En Düşük
6,0635
17:406,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0686
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8399
En Düşük
6,7574
17:40325,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 5,14
|Açılış
|: 325,33
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.284
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.057.360
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.217.562
|% 14,91
|
|HLGYO
|1,63
|55.619.249
|% 10,14
|
|DGATE
|9,13
|126.220.655
|% 10,00
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,04
|57.002.356
|% -8,71
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,97
|22.940.229
|% -4,83
|
|THYAO
|11,80
|870.636.762
|% 0,43
|
|ASELS
|30,46
|860.499.140
|% 2,28
|
|GARAN
|10,34
|587.910.388
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,57
|319.828.660
|% 0,39
|
|ODAS
|2,15
|317.833.726
|% 2,38
|
|ODAS
|2,15
|317.833.726
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|319.828.660
|% 0,39
|
|KARSN
|1,93
|236.643.450
|% 0,00
|
|THYAO
|11,80
|870.636.762
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,75
|186.419.786
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8563
|7,8957
|% 0,76
|
|Frank
|6,3863
|6,4248
|% 0,93
|
|Riyal
|1,6206
|1,6287
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|19,67
|
|Altın Gr.
|324
|325
|4,33
|
|Cumhuriyet
|2.147
|2.180
|17,00
|
|Tam
|2.139
|2.192
|17,87
|
|Yarım
|1.034
|1.060
|8,65
|
|Çeyrek
|518
|530
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|50,95
|50,95
|-0,18
|