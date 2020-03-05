***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2020 14:55
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824528
BIST
17:42112.330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.544,31
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:426,1084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0303
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1084
En Düşük
6,0635
17:426,8384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0689
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8399
En Düşük
6,7574
17:42324,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 4,64
|Açılış
|: 324,83
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.284
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.057.360
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.217.562
|% 14,91
|
|HLGYO
|1,63
|55.619.249
|% 10,14
|
|DGATE
|9,13
|126.220.655
|% 10,00
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,04
|57.002.356
|% -8,71
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,97
|22.940.229
|% -4,83
|
|THYAO
|11,80
|870.636.762
|% 0,43
|
|ASELS
|30,46
|860.499.140
|% 2,28
|
|GARAN
|10,34
|587.910.388
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,57
|319.828.660
|% 0,39
|
|ODAS
|2,15
|317.833.726
|% 2,38
|
|ODAS
|2,15
|317.833.726
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|319.828.660
|% 0,39
|
|KARSN
|1,93
|236.643.450
|% 0,00
|
|THYAO
|11,80
|870.636.762
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,75
|186.419.786
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8563
|7,8957
|% 0,76
|
|Frank
|6,3863
|6,4248
|% 0,93
|
|Riyal
|1,6206
|1,6287
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|19,70
|
|Altın Gr.
|325
|325
|5,14
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,35
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,77
|50,77
|-0,36
|
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