***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 13:23
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nisan 2020 Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843318
BIST
13:2898.949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 377,92
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
13:287,2560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0568
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1808
13:287,8417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0674
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8567
En Düşük
7,7461
13:28395,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 5,46
|Açılış
|: 395,46
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
395,72
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.890.803
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.323.396
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.703
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|324.690
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|493.070
|% 10,00
|
|GEDIK
|21,18
|11.119.898
|% -7,35
|
|SERVE
|4,50
|477.383
|% -5,46
|
|IZMDC
|10,14
|14.836.541
|% -4,79
|
|INFO
|5,79
|6.035.380
|% -4,30
|
|BALAT
|2,23
|73.866
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,63
|961.283.343
|% 6,05
|
|GARAN
|8,06
|430.693.152
|% -0,12
|
|THYAO
|10,67
|429.552.612
|% 1,04
|
|PETUN
|22,12
|367.248.499
|% 9,94
|
|ULUUN
|10,38
|292.465.402
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,63
|961.283.343
|% 6,05
|
|GUSGR
|3,18
|272.097.842
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,13
|168.665.398
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|261.826.479
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|119.520.715
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9689
|9,0138
|% 1,24
|
|Frank
|7,4156
|7,4602
|% 0,80
|
|Riyal
|1,9286
|1,9383
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|8,41
|
|Altın Gr.
|395
|396
|5,24
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.584
|34,50
|
|Tam
|2.606
|2.651
|35,30
|
|Yarım
|1.272
|1.296
|17,30
|
|Çeyrek
|634
|648
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|0,07
|
|B. Petrol
|31,62
|31,62
|1,90
|