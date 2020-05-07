***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 13:23
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nisan 2020 Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843320
BIST
13:4799.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 434,26
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
13:477,2644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0652
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1808
13:477,8546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0803
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,7461
13:47395,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,91
|Açılış
|: 395,21
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.890.904
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.323.396
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.703
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|324.690
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|493.070
|% 10,00
|
|GEDIK
|21,26
|11.966.600
|% -7,00
|
|IZMDC
|10,04
|15.597.579
|% -5,73
|
|SERVE
|4,50
|477.383
|% -5,46
|
|INFO
|5,78
|6.292.121
|% -4,46
|
|BALAT
|2,23
|73.866
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,64
|967.614.691
|% 6,45
|
|GARAN
|8,06
|443.037.302
|% -0,12
|
|THYAO
|10,68
|437.839.636
|% 1,14
|
|PETUN
|22,12
|368.969.258
|% 9,94
|
|GUSGR
|3,15
|293.381.124
|% -1,25
|
|KRDMD
|2,64
|967.614.691
|% 6,45
|
|GUSGR
|3,15
|293.381.124
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,13
|170.248.893
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|264.393.610
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|120.254.474
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9474
|8,9923
|% 1,00
|
|Frank
|7,4046
|7,4492
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9269
|1,9366
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|8,90
|
|Altın Gr.
|395
|395
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.583
|34,00
|
|Tam
|2.605
|2.650
|34,90
|
|Yarım
|1.271
|1.296
|17,10
|
|Çeyrek
|634
|648
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,06
|
|B. Petrol
|31,60
|31,60
|1,88
|