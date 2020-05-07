BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.891.340
|% 10,00
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|ARTI
|2,42
|218.770
|% 10,00
|IZTAR
|5,72
|2.268.489
|% 10,00
|RODRG
|2,42
|496.294
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,9571
|9,0020
|% 1,11
|Frank
|7,4162
|7,4609
|% 0,81
|Riyal
|1,9285
|1,9382
|% 0,92
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|8,46
|Altın Gr.
|394
|394
|3,77
|Cumhuriyet
|2.522
|2.574
|25,00
|Tam
|2.596
|2.641
|25,60
|Yarım
|1.267
|1.291
|12,50
|Çeyrek
|632
|646
|6,30
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,15
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|B. Petrol
|31,23
|31,23
|1,51
Seans Raporu
- 14:20UZERB Yüzde 10.00 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 384 adet işlem
- 14:18MEGAP Yüzde 9.72 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 177 adet işlem
- 14:18MEGAP Yüzde 9.72 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 177 adet işlem
- 14:16XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 217, 38 artarak (% 0.19 ) 115, 621
- 14:16XU100 Endeks 98, 925 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 7, 121.00 milyon TL de