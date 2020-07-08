***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2020 16:04
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Haziran 2020 Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857039
BIST
17:22119.247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -91,46
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:226,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:227,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0522
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:22400,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,42
|Açılış
|: 400,39
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.701.450
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.121.893
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.297.123
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.156.757
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|MRGYO
|2,53
|27.868.780
|% -8,99
|
|MARTI
|1,37
|30.033.896
|% -8,67
|
|SONME
|8,45
|20.347.599
|% -8,65
|
|EKGYO
|2,28
|2.224.262.734
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.671.897.409
|% 2,51
|
|SISE
|6,48
|1.553.095.436
|% -0,15
|
|GARAN
|8,15
|1.349.396.397
|% -2,04
|
|PETKM
|4,35
|1.232.666.102
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,28
|2.224.262.734
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.671.897.409
|% 2,51
|
|PETKM
|4,35
|1.232.666.102
|% -1,58
|
|IHLGM
|1,88
|469.441.138
|% 0,00
|
|SISE
|6,48
|1.553.095.436
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6140
|8,6572
|% 0,41
|
|Frank
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|Riyal
|400,2600
|400,3720
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|20,28
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,27
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.612
|28,40
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,20
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|14,30
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,71
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|
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