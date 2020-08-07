***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.08.2020 15:15
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
aylik portfoy dagilim raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866641
BIST
16:151.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:157,2373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:158,5321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0803
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:15476,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,78
|Açılış
|: 476,65
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.505.821
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.586.836
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.800.421
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,78
|2.255.198.363
|% -5,82
|
|ASELS
|15,76
|1.293.684.431
|% 3,21
|
|GARAN
|6,45
|1.189.221.478
|% -0,31
|
|SISE
|5,93
|1.113.847.113
|% 3,13
|
|GUSGR
|5,12
|770.872.989
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|2.255.198.363
|% -5,82
|
|KRDMD
|2,53
|526.786.637
|% -2,32
|
|TSKB
|1,03
|200.902.416
|% -0,96
|
|SISE
|5,93
|1.113.847.113
|% 3,13
|
|GARAN
|6,45
|1.189.221.478
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4036
|9,4507
|% -0,68
|
|Frank
|7,8618
|7,9092
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9160
|1,9256
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.051
|-12,68
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.230
|-113,80
|
|Tam
|3.215
|3.412
|-49,00
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,60
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,32
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,18
|