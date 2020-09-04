***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.09.2020 12:41
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ağustos 2020 Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873282
BIST
15:311.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
15:317,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
15:318,8210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:31463,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,00
|Açılış
|: 463,26
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:31
|SAYAS
|5,72
|19.878.647
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|15.897.384
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|102.705.129
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.606.569
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,55
|123.779.699
|% -7,65
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|ADEL
|18,06
|86.844.229
|% -6,71
|
|SISE
|6,34
|1.695.545.225
|% 4,62
|
|FENER
|35,64
|675.628.999
|% 4,45
|
|ASELS
|16,92
|577.301.816
|% 0,12
|
|GSRAY
|3,56
|568.473.955
|% -2,47
|
|GARAN
|6,80
|418.360.139
|% 0,59
|
|SISE
|6,34
|1.695.545.225
|% 4,62
|
|GSRAY
|3,56
|568.473.955
|% -2,47
|
|EKGYO
|1,74
|227.559.580
|% 1,16
|
|GSDHO
|2,30
|291.655.973
|% 6,48
|
|KRDMD
|2,99
|356.922.296
|% 0,67
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4454
|7,4507
|% 0,24
|
|Euro
|8,8121
|8,8210
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,8489
|9,8983
|% 0,11
|
|Frank
|8,1451
|8,1942
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9801
|1,9900
|% 0,25
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|2,20
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|6,00
|
|Tam
|3.068
|3.145
|9,36
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|4,53
|
|Çeyrek
|744
|761
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,71
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,06
|