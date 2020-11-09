***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 08:23
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2020 Aylık portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886992
BIST
18:051.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.192
En Düşük
1.177
18:058,4041
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,1152
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5700
|
8,5274
En Düşük
8,3455
18:059,9971
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1293
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,0521
En Düşük
9,9216
18:05531,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -3,06
|Açılış
|: 531,76
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
524,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|18,15
|7.953.104
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|6.310.960
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|28.024.199
|% 10,00
|
|BLCYT
|7,26
|62.271.081
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.268.580
|% 10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|PKENT
|697,50
|48.438
|% -10,00
|
|ATSYH
|5,40
|1.016.672
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|393.395
|% -9,99
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|ODAS
|3,60
|890.045.593
|% 0,28
|
|SISE
|6,60
|839.653.431
|% -0,45
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,80
|698.050.756
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,80
|564.204.907
|% 1,12
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3869
|8,4041
|% -1,35
|
|Euro
|9,9704
|9,9971
|% -1,28
|
|Sterlin
|11,0626
|11,1181
|% -0,97
|
|Frank
|9,3164
|9,3725
|% -1,18
|
|Riyal
|2,2365
|2,2477
|% -1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|10,53
|
|Altın Gr.
|530
|530
|-4,49
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BLCYT
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
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17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
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17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem