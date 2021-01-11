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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

11.01.2021 09:44



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aralık 2020 Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899412


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMTS 15,83 104.021.335 % 1,79  
EGEEN 1.795,50 530.560.090 % 0,00  
AVHOL 5,91 2.457.565 % 0,00  
BERA 20,38 56.290.650 % 0,00  
GUBRF 71,05 616.693.884 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4538 7,4618 % 1,20  
Euro 9,0834 9,0968 % 0,79  
Sterlin 10,0332 10,0835 % 0,63  
Frank 8,3574 8,4078 % 0,74  
Riyal 1,9797 1,9896 % 1,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.846 -1,62  
Altın Gr. 442 442 4,23  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 24,81 24,84 -0,48  
Gümüş Gr. 5,94 5,95 -0,06  
B. Petrol 55,31 55,31 -0,68  
Seans Raporu 18:05
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