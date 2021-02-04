***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 10:25
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907381
BIST
10:101.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.541
En Düşük
1.534
10:107,1781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0136
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,1781
En Düşük
7,1443
10:108,6285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6563
En Düşük
8,6012
10:10420,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,73
|Açılış
|: 420,52
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler10:10
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|MERKO
|9,92
|36.188.154
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|14.405.811
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|BTCIM
|9,75
|1.028.631
|% -5,16
|
|TSGYO
|6,55
|1.653.681
|% -4,93
|
|KAPLM
|28,56
|2.456.377
|% -3,84
|
|KONTR
|75,10
|8.111.163
|% -3,59
|
|DOHOL
|4,12
|136.436.474
|% 1,23
|
|GARAN
|10,12
|125.886.132
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,51
|118.564.655
|% -0,40
|
|KRDMD
|6,90
|77.848.887
|% 0,29
|
|KOZAL
|123,50
|75.937.150
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,51
|118.564.655
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,51
|56.702.238
|% 1,34
|
|DOHOL
|4,12
|136.436.474
|% 1,23
|
|IHLGM
|1,43
|40.704.920
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,84
|71.066.977
|% 8,81
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1729
|7,1781
|% 0,19
|
|Euro
|8,6194
|8,6285
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7168
|9,7655
|% -0,16
|
|Frank
|7,9284
|7,9761
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9062
|1,9158
|% 0,19
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-7,19
|
|Altın Gr.
|420
|421
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,68
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|58,84
|58,84
|0,15
|