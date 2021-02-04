***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 10:25
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907382
BIST
10:211.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,60
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.542
En Düşük
1.534
10:217,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,1780
En Düşük
7,1443
10:218,6217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6563
En Düşük
8,6012
10:21421,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,07
|Açılış
|: 421,01
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler10:21
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|MERKO
|9,92
|39.725.319
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|15.707.347
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|BTCIM
|9,75
|1.028.631
|% -5,16
|
|TSGYO
|6,55
|1.653.681
|% -4,93
|
|KONTR
|75,10
|8.111.163
|% -3,59
|
|KAPLM
|28,68
|3.263.544
|% -3,43
|
|EKGYO
|2,51
|168.712.250
|% -0,40
|
|GARAN
|10,12
|165.650.991
|% 0,20
|
|DOHOL
|4,13
|160.143.417
|% 1,47
|
|SISE
|7,65
|140.891.754
|% 0,66
|
|KRDMD
|6,94
|112.185.267
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,51
|168.712.250
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,51
|59.374.718
|% 1,34
|
|DOHOL
|4,13
|160.143.417
|% 1,47
|
|PEGYO
|2,78
|94.580.272
|% 6,51
|
|IHLGM
|1,43
|43.516.147
|% 0,00
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1665
|7,1707
|% 0,09
|
|Euro
|8,6153
|8,6217
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,7128
|9,7615
|% -0,20
|
|Frank
|7,9242
|7,9720
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9050
|1,9146
|% 0,13
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-7,31
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,06
|
|B. Petrol
|58,88
|58,88
|0,19
|
Seans Raporu
10:21
daha fazla
-
10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 03 artarak (% 0.19 ) 1, 632
-
10:32XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 2, 927.00 milyon TL de
-
10:32AGYO
Yüzde 5.75 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 436, 782 adet işlem
-
10:30PEGYO
Yüzde 7.28 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 932, 239 adet işlem
-
10:29ALMAD
Yüzde 9.19 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 482, 017 adet işlem