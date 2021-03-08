***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 10:58
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Şubat 2021 Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915795
BIST
11:011.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
11:017,5553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,5740
En Düşük
7,4989
11:018,9908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0108
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
9,0058
En Düşük
8,8190
11:01413,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,75
|Açılış
|: 413,03
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler11:01
|TRILC
|12,10
|39.023
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|15.991.394
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.360.863
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|PAMEL
|33,10
|6.037.685
|% -5,43
|
|DAGHL
|15,36
|2.026.187
|% -5,19
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|KOZAL
|132,30
|492.499.171
|% 2,64
|
|GARAN
|9,25
|317.364.093
|% 0,00
|
|PETKM
|6,11
|302.096.678
|% 1,50
|
|THYAO
|14,72
|262.637.526
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,44
|253.637.075
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,44
|253.637.075
|% -0,81
|
|PETKM
|6,11
|302.096.678
|% 1,50
|
|CEMAS
|1,59
|61.246.387
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,46
|122.276.495
|% 1,17
|
|GARAN
|9,25
|317.364.093
|% 0,00
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5499
|7,5553
|% 0,31
|
|Euro
|8,9793
|8,9908
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,4203
|10,4726
|% 0,22
|
|Frank
|8,0746
|8,1233
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0087
|2,0188
|% 0,35
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-0,15
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,06
|
|B. Petrol
|70,47
|70,47
|1,11
|
Seans Raporu
11:01
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