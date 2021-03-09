***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2021 13:55
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2021 Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916487
BIST
15:111.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 17,86
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
15:117,6399
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -0,1125
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
15:119,1001
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0959
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
15:11419,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,98
|Açılış
|: 419,30
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:11
|TRILC
|13,31
|150.589
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.726.707
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.297.414
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.424.520
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|153.318.538
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|8.925.677
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,00
|52.036.620
|% -9,21
|
|GARAN
|9,04
|1.661.275.339
|% 0,44
|
|THYAO
|14,92
|1.393.654.673
|% 1,84
|
|SISE
|7,67
|802.343.352
|% 1,05
|
|PETKM
|6,21
|800.442.606
|% -0,32
|
|BIMAS
|69,15
|622.021.496
|% 3,44
|
|GARAN
|9,04
|1.661.275.339
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,40
|336.922.676
|% 1,27
|
|PETKM
|6,21
|800.442.606
|% -0,32
|
|SISE
|7,67
|802.343.352
|% 1,05
|
|THYAO
|14,92
|1.393.654.673
|% 1,84
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6354
|7,6399
|% -1,45
|
|Euro
|9,0908
|9,1001
|% -1,04
|
|Sterlin
|10,5666
|10,6196
|% -0,91
|
|Frank
|8,1690
|8,2182
|% -0,79
|
|Riyal
|2,0296
|2,0398
|% -1,32
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|25,85
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|0,00
|
|Tam
|2.772
|2.842
|7,39
|
|Yarım
|1.340
|1.375
|3,57
|
|Çeyrek
|672
|688
|2,24
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,07
|
|B. Petrol
|69,18
|69,18
|0,94
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
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15:27MSGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 777, 958 adet işlem
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15:26ENKAI
Yüzde 6.66 oranında artışla 8.33 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 614, 739 adet işlem
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15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 4 artarak (% 1.30 ) 1, 358
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15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNGYO, EMKEL, VAKKO, FADE, OZRDN, VKFYO, TRILC
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15:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, VAKFN, ISGSY, YAYLA