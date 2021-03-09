***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2021 13:55
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2021 Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916489
BIST
15:091.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 17,68
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
15:097,6418
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1106
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
15:099,0986
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0974
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
15:09419,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,83
|Açılış
|: 419,15
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:09
|TRILC
|13,31
|150.004
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.716.780
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.295.991
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.420.714
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|153.271.157
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|8.924.813
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,10
|51.590.657
|% -8,88
|
|GARAN
|9,05
|1.654.678.124
|% 0,56
|
|THYAO
|14,94
|1.377.506.326
|% 1,98
|
|SISE
|7,67
|800.842.598
|% 1,05
|
|PETKM
|6,21
|796.888.710
|% -0,32
|
|BIMAS
|69,15
|619.207.344
|% 3,44
|
|GARAN
|9,05
|1.654.678.124
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|336.789.437
|% 1,27
|
|PETKM
|6,21
|796.888.710
|% -0,32
|
|SISE
|7,67
|800.842.598
|% 1,05
|
|THYAO
|14,94
|1.377.506.326
|% 1,98
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6352
|7,6418
|% -1,43
|
|Euro
|9,0891
|9,0986
|% -1,06
|
|Sterlin
|10,5656
|10,6185
|% -0,92
|
|Frank
|8,1679
|8,2171
|% -0,80
|
|Riyal
|2,0296
|2,0398
|% -1,32
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|26,22
|
|Altın Gr.
|419
|420
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.789
|2.831
|11,00
|
|Tam
|2.774
|2.844
|9,37
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|4,53
|
|Çeyrek
|672
|688
|2,27
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,73
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,07
|
|B. Petrol
|69,21
|69,21
|0,97
|