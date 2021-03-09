***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2021 13:55
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2021 Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916488
BIST
16:431.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,44
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
16:437,6491
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,1033
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
16:439,1052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0908
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
16:43421,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,94
|Açılış
|: 421,26
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler16:43
|HLGYO
|3,63
|225.774.197
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|156.499
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.912.280
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.539.577
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.139.392
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.108.997
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|INDES
|31,16
|438.068.131
|% -8,35
|
|GARAN
|8,99
|1.885.103.189
|% -0,11
|
|THYAO
|14,88
|1.526.027.628
|% 1,57
|
|PETKM
|6,20
|1.162.373.425
|% -0,48
|
|SISE
|7,63
|878.484.192
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,32
|759.553.649
|% 0,83
|
|GARAN
|8,99
|1.885.103.189
|% -0,11
|
|PETKM
|6,20
|1.162.373.425
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,38
|421.037.097
|% 0,42
|
|SISE
|7,63
|878.484.192
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,32
|759.553.649
|% 0,83
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6452
|7,6491
|% -1,33
|
|Euro
|9,0963
|9,1052
|% -0,99
|
|Sterlin
|10,6112
|10,6644
|% -0,49
|
|Frank
|8,2012
|8,2506
|% -0,40
|
|Riyal
|2,0381
|2,0483
|% -0,90
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|31,61
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,99
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.784
|2.856
|22,13
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|10,70
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,35
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,08
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|0,03
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 33 artarak (% 0.92 ) 1, 353
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16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FADE, TRILC, HLGYO, SNGYO, SRVGY, OZRDN, SANEL, VAKKO, VKFYO, EMKEL
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGSY, KSTUR, VAKFN, YAYLA
-
16:54
DGGYO, ENKAI, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
CASA, TSGYO, ARSAN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında