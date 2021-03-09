***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2021 17:03
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2021 Dönemi Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916531
BIST
17:091.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 18,05
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
17:097,6302
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,1222
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
17:099,0793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1167
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
17:09421,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,18
|Açılış
|: 421,50
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:09
|TRILC
|13,31
|157.976
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|FADE
|12,70
|39.541.863
|% 9,96
|
|SRVGY
|129,50
|16.914.925
|% 9,93
|
|SANEL
|5,02
|6.789.192
|% 9,85
|
|YAYLA
|4,50
|154.358.614
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,44
|66.751.492
|% -7,78
|
|AYES
|14,01
|486.584
|% -7,34
|
|HATEK
|23,42
|18.040.875
|% -6,39
|
|ODAS
|3,92
|395.094.201
|% 0,26
|
|PGSUS
|87,55
|357.695.933
|% 1,80
|
|HLGYO
|3,62
|302.081.627
|% 9,70
|
|AVOD
|8,99
|293.114.111
|% 3,69
|
|OZKGY
|5,89
|206.924.777
|% 4,06
|
|ODAS
|3,92
|395.094.201
|% 0,26
|
|HLGYO
|3,62
|302.081.627
|% 9,70
|
|OZKGY
|5,89
|206.924.777
|% 4,06
|
|OZKGY
|5,89
|206.924.777
|% 4,06
|
|IHLGM
|1,22
|42.089.157
|% 1,67
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6245
|7,6302
|% -1,58
|
|Euro
|9,0693
|9,0793
|% -1,27
|
|Sterlin
|10,5714
|10,6244
|% -0,87
|
|Frank
|8,1627
|8,2119
|% -0,86
|
|Riyal
|2,0290
|2,0391
|% -1,35
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|38,30
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.789
|2.859
|24,82
|
|Yarım
|1.348
|1.383
|12,01
|
|Çeyrek
|676
|692
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,09
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,35
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:21VKGYO
Yüzde 6.72 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 198, 235 adet işlem
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17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 39 artarak (% 1.26 ) 1, 636
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17:18PAGYO
Yüzde 4.60 oranında artışla 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 530, 622 adet işlem
-
17:17ISKPL
Yüzde 7.25 oranında artışla 40.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 976, 997 adet işlem
-
17:16VKGYO
Yüzde 6.44 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 874, 003 adet işlem