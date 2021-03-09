***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2021 17:03
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2021 Dönemi Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916532
BIST
17:211.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 20,57
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.551
En Düşük
1.535
17:217,6010
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,1514
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5956
17:219,0513
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1447
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0440
17:21420,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,26
|Açılış
|: 420,58
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:21
|TRILC
|13,31
|158.296
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|FADE
|12,70
|39.542.524
|% 9,96
|
|SRVGY
|129,50
|16.927.616
|% 9,93
|
|SANEL
|5,02
|6.814.362
|% 9,85
|
|YAYLA
|4,50
|154.472.671
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|AYES
|14,01
|486.584
|% -7,34
|
|TACTR
|26,10
|256.498
|% -6,12
|
|DENGE
|8,45
|1.095.841
|% -5,90
|
|ODAS
|3,93
|396.361.805
|% 0,51
|
|PGSUS
|87,95
|376.187.325
|% 2,27
|
|HLGYO
|3,58
|313.224.521
|% 8,48
|
|KONTR
|98,10
|210.473.568
|% -4,76
|
|ISKPL
|40,00
|202.067.822
|% 6,67
|
|ODAS
|3,93
|396.361.805
|% 0,51
|
|HLGYO
|3,58
|313.224.521
|% 8,48
|
|IHLGM
|1,22
|42.442.007
|% 1,67
|
|AKYHO
|2,58
|84.714.894
|% 7,95
|
|YAYLA
|4,50
|154.472.671
|% -10,00
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5958
|7,6010
|% -1,95
|
|Euro
|9,0444
|9,0513
|% -1,57
|
|Sterlin
|10,5605
|10,6134
|% -0,97
|
|Frank
|8,1521
|8,2012
|% -0,99
|
|Riyal
|2,0267
|2,0368
|% -1,46
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|36,02
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,11
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|0,22
|
Seans Raporu
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