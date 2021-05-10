***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 11:20
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935606
BIST
11:321.456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,35
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.456
En Düşük
1.448
11:328,2405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
11:3210,0390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0122
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
10,0806
En Düşük
10,0015
11:32487,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,98
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler11:32
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.173.922
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|IHGZT
|1,56
|5.767.685
|% 9,09
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|VAKFN
|13,99
|1.905.256
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,29
|29.445.057
|% -6,52
|
|DEVA
|29,66
|65.397.155
|% -5,84
|
|GARAN
|7,69
|589.262.286
|% -0,39
|
|THYAO
|13,22
|558.440.941
|% 1,77
|
|PETKM
|6,57
|405.624.705
|% 0,61
|
|SISE
|7,74
|400.446.857
|% 1,84
|
|KOZAL
|130,30
|395.820.972
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,89
|178.958.962
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,12
|168.745.325
|% -0,47
|
|GARAN
|7,69
|589.262.286
|% -0,39
|
|PETKM
|6,57
|405.624.705
|% 0,61
|
|SISE
|7,74
|400.446.857
|% 1,84
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2385
|8,2405
|% 0,08
|
|Euro
|10,0311
|10,0390
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,5929
|11,6510
|% 0,97
|
|Frank
|9,1341
|9,1891
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1951
|2,2061
|% 0,28
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|4,89
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,08
|
|B. Petrol
|68,84
|68,84
|0,56
|