***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 11:20
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935607
BIST
11:511.456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,40
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.457
En Düşük
1.448
11:518,2466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0126
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
11:5110,0437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0169
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
11:51486,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,91
|Açılış
|: 486,70
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler11:51
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.242.593
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|INVEO
|130,50
|67.838.641
|% 8,75
|
|VAKFN
|13,99
|1.969.778
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|DEVA
|29,72
|67.557.145
|% -5,65
|
|NETAS
|23,54
|26.179.681
|% -5,31
|
|GARAN
|7,72
|609.080.824
|% 0,00
|
|THYAO
|13,23
|578.743.646
|% 1,85
|
|PETKM
|6,56
|419.844.903
|% 0,46
|
|KOZAL
|130,20
|416.614.129
|% 0,77
|
|KRDMD
|8,66
|416.450.327
|% 2,12
|
|EKGYO
|1,88
|180.092.740
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,14
|184.971.582
|% 0,47
|
|GARAN
|7,72
|609.080.824
|% 0,00
|
|PETKM
|6,56
|419.844.903
|% 0,46
|
|SISE
|7,73
|407.940.526
|% 1,71
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2451
|8,2466
|% 0,15
|
|Euro
|10,0362
|10,0437
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,5787
|11,6368
|% 0,85
|
|Frank
|9,1229
|9,1779
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1904
|2,2014
|% 0,07
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|5,20
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,72
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,08
|
|B. Petrol
|68,83
|68,83
|0,55
|