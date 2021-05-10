***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 11:20
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935605
BIST
11:501.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,92
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.457
En Düşük
1.448
11:508,2487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0147
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
11:5010,0409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0141
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
11:50486,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,60
|Açılış
|: 486,50
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler11:50
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.252.795
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|IHGZT
|1,57
|7.430.091
|% 9,79
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|VAKFN
|13,99
|1.990.091
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|FORMT
|1,29
|4.636.237
|% -6,52
|
|DEVA
|29,72
|68.516.092
|% -5,65
|
|GARAN
|7,69
|619.956.545
|% -0,39
|
|THYAO
|13,22
|583.171.721
|% 1,77
|
|PETKM
|6,55
|428.771.905
|% 0,31
|
|KRDMD
|8,65
|424.720.438
|% 2,00
|
|KOZAL
|130,30
|419.910.390
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,89
|180.295.954
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,14
|186.401.600
|% 0,47
|
|GARAN
|7,69
|619.956.545
|% -0,39
|
|PETKM
|6,55
|428.771.905
|% 0,31
|
|SISE
|7,73
|411.385.303
|% 1,71
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2440
|8,2487
|% 0,18
|
|Euro
|10,0328
|10,0409
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,5795
|11,6376
|% 0,86
|
|Frank
|9,1206
|9,1755
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1904
|2,2014
|% 0,07
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|4,69
|
|Altın Gr.
|487
|487
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|68,69
|68,69
|0,41
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:01SAMAT
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 798, 638 adet işlem
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12:00AGHOL
Yüzde 5.84 oranında artışla 25.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 454, 064 adet işlem
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11:59BAKAB
Yüzde 4.74 oranında artışla 22.08 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 966 adet işlem
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11:58XU100
Endeks 1, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 7, 176.00 milyon TL de
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11:58ERBOS
Yüzde 5.06 oranında artışla 86.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 151, 013 adet işlem