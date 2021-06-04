***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 17:53
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021/05. Ay Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940215
BIST
17:421.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,65
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
17:428,6679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0346
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
17:4210,5506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0194
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
17:42527,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,94
|Açılış
|: 527,37
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler17:42
|DOBUR
|13,90
|2.796.689
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.955.507
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.344.599
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|367.807.146
|% 9,87
|
|ERBOS
|98,95
|162.687.012
|% 9,70
|
|PKENT
|2.691,00
|3.260.937
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|TKURU
|218,90
|6.032.763
|% -7,25
|
|THYAO
|13,98
|1.419.126.389
|% -0,07
|
|GARAN
|8,10
|906.406.356
|% 0,75
|
|KARSN
|3,93
|826.902.678
|% -6,65
|
|KOZAL
|120,60
|581.159.706
|% 1,26
|
|PETKM
|6,35
|554.198.238
|% 0,47
|
|KARSN
|3,93
|826.902.678
|% -6,65
|
|YKBNK
|2,22
|323.535.513
|% 0,91
|
|GARAN
|8,10
|906.406.356
|% 0,75
|
|THYAO
|13,98
|1.419.126.389
|% -0,07
|
|BOBET
|4,23
|367.807.146
|% 9,87
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6649
|8,6679
|% -0,40
|
|Euro
|10,5477
|10,5506
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,2511
|12,3125
|% 0,10
|
|Frank
|9,5970
|9,6548
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3022
|2,3137
|% -0,49
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|23,30
|
|Altın Gr.
|528
|528
|4,71
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,07
|
|B. Petrol
|71,74
|71,74
|0,43
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, TAVHL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 7 artarak (% 0.54 ) 1, 257
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, FRIGO, DOBUR, BOBET, ATATP
-
17:57
KRTEK, MMCAS, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
KATMR, TKURU, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında