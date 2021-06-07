***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2021 09:41
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
"(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940361
BIST
16:531.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,75
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
16:538,6332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0336
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
16:5310,5220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0281
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
16:53524,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,83
|Açılış
|: 524,16
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler16:53
|ATATP
|29,04
|10.415.225
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.220.127
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.819.905
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,74
|3.410.991
|% 8,72
|
|EUKYO
|6,20
|2.592.857
|% 8,20
|
|METUR
|22,50
|23.783.273
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,16
|13.887.932
|% -6,52
|
|YESIL
|72,15
|17.602.385
|% -6,30
|
|PKENT
|2.528,90
|2.122.321
|% -6,02
|
|THYAO
|14,29
|1.194.440.513
|% 1,78
|
|GARAN
|8,25
|1.171.428.124
|% 1,85
|
|KOZAL
|123,90
|598.143.618
|% 2,57
|
|KRDMD
|7,77
|493.715.111
|% 0,26
|
|SISE
|8,16
|465.265.704
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,98
|351.473.027
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,25
|375.334.191
|% 1,81
|
|GARAN
|8,25
|1.171.428.124
|% 1,85
|
|BOBET
|4,14
|412.957.671
|% -2,13
|
|THYAO
|14,29
|1.194.440.513
|% 1,78
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6319
|8,6332
|% -0,39
|
|Euro
|10,5159
|10,5220
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1982
|12,2594
|% -0,30
|
|Frank
|9,5722
|9,6299
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% -0,42
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-1,54
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|3.466
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.446
|3.535
|-12,83
|
|Yarım
|1.666
|1.710
|-6,21
|
|Çeyrek
|835
|855
|-3,11
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,87
|71,87
|-0,02
|